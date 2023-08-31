В Госдуме не видят «катастрофы» в использовании студентами нейросетей

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга считает, что не стоит отрицательно относиться к использованию студентами технологий искусственного интеллекта при написании выпускной квалификационной работы (ВКР).



Он отметил, что студент даже при использовании нейросети должен самостоятельно поставить задачу перед искусственным интеллектом.

Мажуга отметил, что ИИ может стать помощником в поиске и систематизации информации, однако студент все же делает большую часть работы. При этом депутат считает, что работы, выполненные с использованием ИИ, должны быть помечены.

— Важно, чтобы научные руководители серьезно подошли к процессу написания выпускных квалификационных работ студентами и активнее участвовали в их обсуждении, рецензировании. И если университет законодательно на уровне локального нормативного документа это разрешил, то такие работы, наверное, должны будут быть как-то помечены — «частично выполнены с использованием искусственного интеллекта». В целом ничего катастрофического здесь не вижу, — приводит его слова «Газета.Ru».

Во всех 89 регионах России, включая Татарстан, пройдет исследование готовности внедрения технологий искусственного интеллекта. Индекс готовности предприятий к внедрению искусственного интеллекта в России с 2021 года оценивается ежегодно, напоминает пресс-служба правительства страны. Он помогает выявлять и устранять барьеры для внедрения ИИ-решений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко