На 33 светофорах в Казани появится система звукового оповещения

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани в 2023 году для обеспечения безопасности передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья на 33 существующих светофорах планируют установить систему звукового оповещения. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Систему звукового оповещения установят на светофорах, которые находятся вблизи мест проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и на наиболее востребованных ими маршрутах. Речь идет о проспекте Ямашева, улицах Декабристов, Чистопольской, Бондаренко, Гагарина, Волгоградской Бондаренко, Короленко и других.

— Сейчас ведутся работы по подготовке необходимых коммуникаций на объектах, скоро преступят к установке самого оборудования, — сообщил Игорь Куляжев.



Напомним, в начале 2022 года в Казани появился первый светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением. Его установили на перекрестке улиц Кулахметова и Шамиля Усманова.



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Татьяна Демина