В Нижнекамске проводят голосование на лучший эскиз нового мурала

В Нижнекамске завершился прием работ на народный творческий конкурс на лучший эскиз нового мурала, который появится на фасаде одного из домов. Сейчас начинается этап голосования горожан за самые лучшие из них, сообщает пресс-служба мэрии города.

Свои работы на конкурс подали около 30 художников. Жюри отобрали пятерку лучших из них.

Нижнекамцы смогут выбрать тройку победителей. Призеров ждут денежные призы, а детей до 18 лет — специальные призы.

Идея победителя ляжет в основу мурала, который украсит фасад одного из домов Нижнекамска. Итоги голосования подведут 30 августа, в День республики и города.

Открытый конкурс рисунков объявили 4 августа.

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Елизавета Пуншева