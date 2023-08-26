Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанцев над «Металлургом» (5:2) в заключительной встрече на Кубке губернатора Челябинской области. Его слова приводит пресс-служба хоккейного клуба:

— Прежде всего хочу поблагодарить организаторов турнира, созданы все условия, это хорошая часть подготовки. У нас сегодня стояла задача сыграть правильно, исправить ошибки, допущенные в предыдущей игре. Считаю, команда с этим справилась, — заявил он.

Зинэтула Билялетдинов считает, что его команда хорошо подготовлена к предстоящему чемпионату. При этом, уточнил он, «нельзя сказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже».

realnoevremya.ru/Айрат Назипов

— Я доволен тем, что мы выполняли поставленные задачи. Не всегда получалось, были проблемы, старались вместе их исправить. Все предсезонные игры помогают нам готовиться к чемпионату, — заявил тренер казанского клуба.

Напомним, 26 августа «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на Кубке губернатора Челябинской области. Матч завершился со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

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Елизавета Пуншева