Казанский «Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург»
Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на Кубке губернатора Челябинской области.
Матч завершился со счетом 5-2 в пользу казанцев (2-0, 1-1, 2-1).
В составе казанской команды отличились Кирилл Семёнов, Даниил Журавлёв, Илья Сафонов, Александр Радулов и Станислав Галиев. У «Металлурга» 2 гола забили Григорий Дронов и Максим Карпов.
В следующем матче — 1 сентября — «Ак Барс» встретится с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» 2 сентября.
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