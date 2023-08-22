АвтоВАЗ начнет производство бизнес-седана Lada Aura в 2024 году
АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе — сентябре 2024 года, следует из презентации компании на форуме IMAF, сообщает ТАСС.
Как отметил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АвтоВАЗа Александр Виноградов, проект обещает быть успешным только при наличии подтвержденного стабильного спроса.
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока.
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