АвтоВАЗ начнет производство бизнес-седана Lada Aura в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе — сентябре 2024 года, следует из презентации компании на форуме IMAF, сообщает ТАСС.



Как отметил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АвтоВАЗа Александр Виноградов, проект обещает быть успешным только при наличии подтвержденного стабильного спроса.

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока.

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Маргарита Головатенко