В России рынок подержанных электромобилей вырос почти на 60% за июль

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам прошлого месяца россияне приобрели 1 084 электромобиля с пробегом. Это на 59% больше, чем год назад, подсчитали аналитики «Автостата».

По данным агентства, свыше половины (56%) купленных в июле б/у электромобилей пришлось на марку Nissan (611 шт.). Около 18% этого рынка приходится на Tesla (193 шт.). На третьем месте, с большим отставанием, располагается Hyundai (72 шт.). Кроме них, в пятерку марок-лидеров также вошли Volkswagen и BMW ― 31 и 24 машины соответственно.

Эксперты уточняют, что вторичный рынок электрокаров растет уже четвертый месяц подряд, а последние три месяца его объем превышает 1 тысячу экземпляров.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам семи месяцев 2023 года объем рынка подержанных электромобилей составил 6 096 экземпляров. Это на 18% больше, чем в январе — июле прошлого года.

В Татарстане депутаты хотят освободить владельцев электрокаров от транспортного налога. Предполагается, что нововведения могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Депутаты хотят, чтобы владельцы таких машин не платили налог вплоть до 2029 года, после чего предоставить им льготу в размере 50% от налоговых ставок. По задумке, она будет действовать до 1 января 2031 года.

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Айрат Назипов