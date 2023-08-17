В Реестр наименований географических объектов внесут две реки, протекающие в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Реки Ары-Казы и Улу-Казы, протекающие в Татарстане, будут внесены в Реестр наименований географических объектов. Они протекают рядом с границей Удмуртии.

— Наименование географических объектов — часть исторического и культурного наследия. Также правильное наименование имеет и практическое значение: например, необходимо для навигации с помощью указания наименований на дорожных знаках, картографических образах мобильных приложений и т.д. Поэтому каждое искажение наименования или вовсе его отсутствие — должно быть выявлено и устранено, — приводит слова руководителя Росреестра Татарстана Азата Зяббарова пресс-служба ведомства.

Созданием Государственного каталога географических названий занимается ППК «Роскадастр». Она ведет регистрацию, а также учет наименований географических объектов страны. По данным компании, на территории Татарстана зарегистрировано более 4,6 тысячи наименований географических объектов — от населенных пунктов и административно-территориальных образований до объектов железнодорожного, воздушного транспорта и природных.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В конце прошлого года депутаты Госсовета утвердили соглашение об установлении местоположения границы между Татарстаном и Удмуртией. Она не изменила свою конфигурацию и никакие дополнительные территории не были включены или исключены ни Татарстаном, ни Удмуртией. Уточненная протяженность границы с соседним регионом составляет 813 километров.

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Айрат Назипов