В Татарстане с начала 2023 года зафиксирован рост туристов на 40%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За семь месяцев в крупных населенных пунктах Татарстана количество туристов увеличилось на 40%, к такому выводу пришли специалисты «МегаФона». Путешественники стали расходовать в шесть раз больше онлайн-трафика, в три раза больше — голосового.

Больше всего трафика гости используют в Казани, где в июле на человека пришлось более одного гигабайта. Далее в онлайн-рейтинге следует Нижнекамск, затем — Альметьевск. Замыкают топ-5 Набережные Челны и Азнакаево: в них туристы едут ради горы Чатыр-тау, самой высокой точки республики, и бассейна под открытым небом.

В среднем на путешественника приходится 200 мегабайт, это на 20% выше, чем в прошлом году. В июле интернетом больше всего пользовались гости из Воронежской области, Республики Тыва и Камчатского края. Туристы немного говорят по телефону, в среднем разговор длится три минуты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань возглавила топ российских старинных городов, куда туристы чаще всего ездят отдыхать в августе 2023 года. Об этом сообщили в сервисе «Твил.ру», уточнив, что в рейтинг не включили Москву и Севастополь. Помимо столицы Татарстана, в десятку любимых туристами городов вошли Дербент, Ярославль, Керчь, Великий Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Тверь и Кострома.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина