В Татарстане с начала навигации выявили 891 нарушителя среди судоводителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с начала навигации выявили 891 нарушителя среди судоводителей, что на десять человек больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

По его словам, из общего количества выявленных нарушителей 370 судоводителей не обеспечили безопасность для себя и пассажиров — у них отсутствовали спасательные жилеты. Еще 325 судоводителей нарушили правила плавания, девять человек управляли маломерным судном, будучи пьяными.

На штрафстоянку в республике с начала навигации поставили 19 плавучих средств.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Юрий Венедиктов обратил внимание, что летом 2023 года в Татарстане сложилась сверхсложная обстановка на водоемах. Из-за жары десятки тысяч людей отдыхают на берегах рек и озер, а сотни маломерных судов находятся на воде, а следовательно, повышаются риски происшествий.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина