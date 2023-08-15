В Турции задержали фигуранта дела об убийстве российского посла Андрея Карлова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полиция Стамбула задержала важного фигуранта дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году. Об этом пишет издание Sabah со ссылкой на источники.

Уточняется, что у подозреваемого изъяты мобильный телефон, две сим-карты, устройство для сим-карт и карта памяти.

Напомним, что в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен российский посол Андрей Карлов. Нападение совершил радикально настроенный сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.

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Айрат Назипов