В Самарской области к тушению пожара привлекли вертолет из Казани

В Самарской области загорелся Жигулевский заповедник. Площадь пожара составляет восемь гектаров. К его тушению привлекли вертолет Ми-8 из Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Для тушения лесного пожара в районе населенного пункта Бахилова Поляна привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России (г. Казань), — отмечается в сообщении.

В тушении заповедника задействованы 205 пожарных. Кроме того, на месте работают 40 единиц техники.

Пожар в заповеднике начался еще 12 августа. По информации МЧС, пострадавших и погибших нет.

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Елизавета Пуншева