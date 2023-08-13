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Сегодня в Казани ожидается до +31 градуса

06:30, 13.08.2023
Сегодня в Казани ожидается до +31 градуса
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 13 августа, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +29..+31°С. В целом по Татарстану ожидается от +27 до +32 градусов.

Также в столице республике прогнозируется восточный, юго-восточный. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жаркая сухая погода без дождей в республике сохранится и в начале следующей недели. В понедельник существенных осадков не ожидается, во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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