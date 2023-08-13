«Все камеры, которые есть в Татарстане, не могут восстановить картину произошедшего»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский ученый разработал универсальный способ фотофиксации нарушений ПДД

В Казани разработали универсальный способ фотофиксации нарушений Правил дорожного движения. Методика позволяет определять превышения допустимой скорости транспортных средств. Смысл разработки, которая принадлежит старшему научному сотруднику федерального исследовательского центра Казанского научного центра Российской академии наук Юрию Горюнову, заключается в том, что скорость автомобиля, его передвижение и время, затраченное на перемещение, контролируются по показаниям собственных датчиков, получаемым от размещенного на транспортном средстве транслирующего модуля, а изменение положения относительно других машин и элементов дороги определяют по его фотографиям.

Результаты определяются посредством шести пар фотографий, выполненных в точно известные моменты времени, необходимые для обеспечения достоверности доказательств. Кроме этого, измерение скорости производится на основании данных фотофиксации подозреваемых в нарушении скоростного режима транспортных средств. В проектной документации указывается, что задачей изобретения является повышение точности и достоверности измерений, обеспечение наглядности и доступности для понимания материалов фотофиксации и возможность для прямой перепроверки результатов измерений, исключение процессов калибровки при измерении скорости транспортного средства. Другими словами, изобретение могло бы дать возможность пересмотреть уже выписанные штрафы за нарушение ПДД и избежать новых несправедливо зафиксированных нарушений.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Однако недостатком способа является необходимость комплексирования данных с видеокамеры и радара для обеспечения работы всей системы. В случае если видеоданные по каким-либо причинам не доставляются или имеют низкое качество (например, в сложных погодных условиях или в условиях недостаточной видимости), надежность работы системы падает вплоть до полной неработоспособности.

«Мое изобретение может просматривать 30-метровую зону и передавать цифры спидометра»

«Реальное время» поговорило с создателем изобретения Юрием Горюновым. По его словам, он занимается проектом с 2015 года.

— Но он нигде не применяется, с ним я никуда не выходил, просто потому что этим некогда заниматься. Сколько стоит изобретение, тоже сложно оценить. Здесь ведь идет речь о том, что возникла проблема с камерами, видно, как они показывают неверные значения, — поделился ученый. — Все камеры, которые есть в Татарстане, не могут восстановить картину произошедшего, а благодаря изобретению это сделать можно. Оно вычисляет скорость и положение автомобиля.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

По словам Горюнова, единственные камеры, которые могут более или менее достоверно фиксировать нарушения ПДД, — это система «Декарт». Как говорит изобретатель, ее значения близки к реальным. Ученый объяснил, что камера может выдать две фотографии с нарушениями, что является ГОСТом. А в Татарстане используются камеры, которые выдают одну фотографию с нарушением, но по ним можно определить только положение автомобиля. Как подчеркнул Юрий Горюнов, это нельзя назвать фиксацией нарушения.

— Мое изобретение может просматривать 30-метровую зону и передавать цифры спидометра. Этот способ тем и хорош, что он передает контролирующим госорганам те данные, которые видит сам водитель. Я вел переговоры с «Автодорией», которая разрабатывает и внедряет интеллектуальную транспортную систему для обеспечения безопасности дорожного движения, но моим проектом они не заинтересовались и уклонились от дальнейших контактов, — заключил Юрий Горюнов.

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Дарья Пинегина