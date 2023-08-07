Минздрав России определил угрозы безопасности персональных данных в информационных системах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав России определил угрозы безопасности для персональных данных в информационных системах, которые используются в сфере здравоохранения. Соответствующий приказ опубликовало министерство.

— Определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется Министерством здравоохранения РФ, — следует из документа.

Так, актуальными угрозами для личных данных являются особенности функционирования технических средств, несанкционированный доступ, воздействие вредоносных программ, использование социального и психологического воздействия на тех, кто имеет доступ к данным.

Также к таким угрозам относятся атаки на персональные данные, специально разработанные аппаратные средства и программное обеспечение, уточняется в документе.



Напомним, центр противодействия киберугрозам Innostage CyberART провел анализ 34 утечек персональных данных, случившихся в российских компаниях в первом полугодии 2023 года. В результате утечек в открытый доступ попало 43,8 млн уникальных адресов электронной почты пользователей и 0,8 млн телефонных номеров.

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Елизавета Пуншева