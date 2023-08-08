Психолог: ложь ребенка говорит о том, что у него есть проблема

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Клинический психолог и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал «Газете.Ru» о том, по каким причинам ребенок может врать в зависимости от возраста, ситуации и личностных особенностей.



Самбурский обратил внимание, что дети любого возраста могут врать, чтобы избежать ответственности за свои поступки или ошибки.

Маленькие же дети (2—4 года) часто путают реальность и вымысел, они любят выдумывать истории и играть роли. Для них ложь — «это способ развить свое творческое мышление и самовыражение. Они не врут намеренно, а просто живут в своем мире», пояснил эксперт.



А вот дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (4—10 лет) могут врать, чтобы повысить свой статус и выглядеть лучше в глазах своих сверстников или старших: «они могут преувеличивать свои достижения, способности или социальное положение. Они хотят быть уважаемыми, любимыми и принятыми».

realnoevremya.ru

Психолог добавил, что бывают и случаи, когда дети врут ради протеста.



— Дети подросткового возраста (11—17 лет) могут врать, чтобы пойти против ограничений, бросить вызов авторитету родителей или выразить свое недовольство. Они стремятся к независимости личной жизни и личному пространству. Они не хотят делиться с родителями всеми деталями своей жизни или подчиняться их правилам, — добавил Самбурский.

Дети любого возраста могут врать и из-за проблем в семье:



— Дети любого возраста могут врать из-за психологического дискомфорта или стресса, вызванных семейными конфликтами, разводом родителей, насилием, злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Они могут врать, чтобы скрыть свои переживания, защитить себя или кого-то из близких, получить внимание и помощь, — рассказал эксперт.

По словам Самбурского, для того чтобы отучить ребенка врать, важно понимать, что ребенка нельзя наказывать за ложь и обвинять во лжи, а также самим врать на глазах у ребенка.

Обвинения во лжи могут вызвать обиду и защитную реакцию у ребенка. А вот вопросы могут помочь ему осознать свои мотивы и последствия лжи. Однако игнорировать ложь ребенка или смеяться над ней нельзя.

— Ложь — это сигнал о том, что у ребенка есть какая-то проблема или потребность, которую он не может выразить или удовлетворить другим способом. Это требует внимания и понимания, — резюмировал психолог.

Лучший способ уберечь детей от трагедии — не игнорировать их опасения. В том числе даже если ребенок сам совершает необдуманные опасные поступки, рассказали эксперты.



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Илина Хакимова