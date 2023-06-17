Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы России

Минпросвещения России представит учебник по географии с разделом про новые регионы в течение следующего учебного года, рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов:



— Процесс создания учебника длительный. Мы ориентируемся на тот опыт, который есть.

Он отметил, что география входит в список шести предметов, по которым будут работать школы со следующего учебного года по единой федеральной программе обучения.

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Маргарита Головатенко