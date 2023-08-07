Татарстан дополнительно получит 36,2 млн рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан дополнительно получит 36,2 млн рублей на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей, такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Всего на эти цели получат финансирование 16 регионов. Кроме Татарстана, это Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская республика и Ставропольский край, а еще Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области.

Средства выделяются на 2023 год. В общей сложности регионы получат 1 млрд рублей субсидий.

Рассчитывается, что на выделенные средства в регионах возведут не менее 40 некапитальных жилых строений общей вместимостью свыше 1,5 тысячи человек. Это позволит увеличить количество отдыхающих детей более чем на 7,5 тысячи человек за сезон.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале 2023 года по поручению президента России на эти цели также был выделялся 1 млрд рублей. Средства получили 26 организаций отдыха и оздоровления детей из 15 регионов.

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Маргарита Головатенко