На М-12 завершили надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу
На трассе М-12 завершили надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу на М-12 в направлении Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе «Росавтодора».
Работы начались 23 ноября 2021 года. Протяженность пролетного строения, на котором происходила стройка, составляет 2,4 метра.
Общая длина моста достигает 3,4 метра. Предстоит надвинуть пролетное строение правой нитки моста в направлении Казани.
Уточняется, что этот мост является самым протяженным искусственным сооружением трассы.
В начале июля сообщалось, что на самом длинном мосту через Волгу на трассе М-12 возвели все 28 опор. Тогда завершался монтаж металлоконструкций: из 44,6 тыс. тонн оставалось надвинуть 2,9 тыс. на два пролета.
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