В Казани в 2023 году не планируют открывать турецкий аналог IKEA — Kelebek

Турецкий аналог шведского магазина IKEA — Kelebek — не планируют открывать в Казани в текущем году, сообщили РБК в пресс-службе компании.



В целом компания планирует выход на российский рынок, но на данный момент нет информации о конкретных точках в столице Татарстана.

Казань в компании охарактеризовали как стратегически важный город и отметили, что готовы рассматривать предложения о партнерстве. Пока таких предложений из татарстанской столицы не поступало. Если предложения поступят, предварительно сложно оценить сроки, поскольку в каждом отдельном случае, как отметили в пресс-службе, «все индивидуально».

Глобальный мебельный бренд Kelebek был основан в Турции в 1935 году. В ассортимент магазина входят мебель, товары для дома и сада, текстиль, аксессуары. В Турции насчитывается около 300 торговых точек. Доля магазина на рынке таких товаров оценивается в 20%. По данным РБК, Kelebek в течение пяти лет планирует открыть до 100 новых точек в городах с населением от 500 тыс. человек.

В июле сообщалось, что бывшие площади IKEA может занять производитель товаров для сна «Аскона», в том числе в торговых центрах «Мега». В настоящее время компания ищет площадки в размере 7—8 тысяч квадратных метров.

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Маргарита Головатенко