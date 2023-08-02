Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продажи техники Apple в России
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple после проведения исследований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
СМИ уже писали о том, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
Также глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что запрещать использование гаджетов Apple рядовым россиянам не планируется. Он уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки.
Напомним, министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях. Отмечается, что IT-специалисты министерств отслеживают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone.
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