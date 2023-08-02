Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продажи техники Apple в России

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple после проведения исследований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.



СМИ уже писали о том, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что запрещать использование гаджетов Apple рядовым россиянам не планируется. Он уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки.

Напомним, министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях. Отмечается, что IT-специалисты министерств отслеживают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone.

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Елизавета Пуншева