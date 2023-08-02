В Казани супругов-мошенников приговорили к лишению свободы за обман на сумму свыше 23 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу супружеской паре за мошенничество на сумму свыше 23 млн рублей, они признаны виновными по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Суд установил, что в мае 2021 года мужчина зарегистрировал фирму супруги в качестве поставщика в электронной системе интернет-магазина, где разместил ссылки на фиктивный товар о продаже туристических поездок.

realnoevremya.ru (архив)

После этого неустановленные соучастники «купили» несуществующий товар на сумму свыше 23 млн рублей, указав при этом в качестве средств электронного платежа реквизиты нефункционирующих банковских карт. Интернет-магазин, не проверив фактическое поступление денежных средств, перевел на банковский счет организации указанную сумму.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы, а его супруге — 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.



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Илина Хакимова