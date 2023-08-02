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В Казани супругов-мошенников приговорили к лишению свободы за обман на сумму свыше 23 млн рублей

08:54, 02.08.2023
В Казани супругов-мошенников приговорили к лишению свободы за обман на сумму свыше 23 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу супружеской паре за мошенничество на сумму свыше 23 млн рублей, они признаны виновными по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Суд установил, что в мае 2021 года мужчина зарегистрировал фирму супруги в качестве поставщика в электронной системе интернет-магазина, где разместил ссылки на фиктивный товар о продаже туристических поездок.

realnoevremya.ru (архив)

После этого неустановленные соучастники «купили» несуществующий товар на сумму свыше 23 млн рублей, указав при этом в качестве средств электронного платежа реквизиты нефункционирующих банковских карт. Интернет-магазин, не проверив фактическое поступление денежных средств, перевел на банковский счет организации указанную сумму.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы, а его супруге — 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Около 75% россиян, которые пострадали от мошенников при планировании путешествия, сталкивались с сайтами-подделками. Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют соблюдать правила: первое — придерживаться сайтов с хорошей репутацией, при бронировании билетов пользоваться проверенными и известными платформами бронирования, сайтами авиакомпаний и отелей. Второе — проверять подлинность сайта, прежде чем совершать какие-либо операции или предоставлять личные данные.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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