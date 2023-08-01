Новости общества

15:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Подростка из Самары задержали по делу о планировании теракта в школе

14:56, 01.08.2023
Подростка из Самары задержали по делу о планировании теракта в школе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Самарской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в планировании теракта в школе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

— По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

Следствие считает, что в период с 2022 по 2023 год подозреваемый посмотрел видеоролики об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, после чего задумал совершить поджог одной из школ в Самарской области. Тогда он стал изготавливать самодельное оружие и приобрел зажигательную смесь.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также