Подростка из Самары задержали по делу о планировании теракта в школе
В Самарской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в планировании теракта в школе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
— По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.
Следствие считает, что в период с 2022 по 2023 год подозреваемый посмотрел видеоролики об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, после чего задумал совершить поджог одной из школ в Самарской области. Тогда он стал изготавливать самодельное оружие и приобрел зажигательную смесь.
Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
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