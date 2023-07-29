Свыше 100 человек получили ранения при взрыве на складе петард в Таиланде — еще 9 погибли

Жертвами взрыва на складе фейерверком в городе Сунгайколок в Таиланде стали 9 человек. Еще более ста человек получили ранения, информирует Bangkok Post.

По данным местных властей, в результате взрыва пострадало более 200 жилых построек. Уточняется, что пожарным уже удалось потушить пожар.

Сейчас ведется расследование.

В 2017 году в таиландской провинции Краби во время праздника один из фейерверков взорвался в 10 метрах от сцены. В результате этого пострадали 23 человека. Все они были госпитализированы.

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Айрат Назипов