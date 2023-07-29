Казанцы стали чаще обращаться к медикам из-за жары — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Из-за аномальной жары казанцы стали чаще обращаться к медикам. Как правило, жалобы поступают на проблемы с сердцем, информируют «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Обращаются в основном с повышенным или пониженным артериальным давлением, проблемами с сердцем, неврологическими заболеваниями. Жаркую погоду хуже переносят маленькие дети, пожилые люди и люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми, неврологическими заболеваниями и заболеваниями эндокринной системы, — рассказала старший врач отделения станции скорой медицинской помощи Казани Татьяна Ликотурнова.

По прогнозам синоптиков, экстремальная жара продержится в республике еще несколько дней.

— У нас температура зашкаливает за 30 градусов. Почему? Потому что, мы находимся еще в умеренной зоне, и она приходит с юго-запада. Мы сейчас находимся в теплом секторе атлантического циклона. Фронтальные зоны, которые идут к нам с запада, они приходят в ослабленном виде, — рассказал профессор кафедры метеорологии Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Уже в начале следующей неделе ожидается до +25°С.

Накануне в Казани зафиксировали температурный рекорд — максимальная температура воздуха составила +34,5 °С. Прошлый абсолютный максимум температуры воздуха для 28 июля в столице Татарстана зафиксировали в 2010 году — он составил +33,9 °С.



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Айрат Назипов