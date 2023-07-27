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В Казани снесут еще 16 самовольно установленных торговых объектов

11:24, 27.07.2023
В Казани снесут еще 16 самовольно установленных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани снесут еще 16 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их список утвержден распоряжения заместителя руководителя исполкома города Ильдара Шакирова.

Демонтажу подлежат торговые объекты по следующим адресам:

  • ул.Ломжинская, вблизи дома №2а;
  • ул.Декабристов, вблизи дома №8;
  • ул.Адоратского, вблизи дома №15;
  • ул.Абсалямова, вблизи дома №25;
  • ул.Академика Глушко, вблизи дома №28;
  • ул.Беломорская, вблизи дома №73;
  • ул.Максимова, вблизи домов №2 и №27;
  • ул.Рихарда Зорге, вблизи домов №57 и №66;
  • ул.Академика Парина, вблизи дома №6;
  • ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9;
  • ул.Вишневского, вблизи дома №51/1 (два объекта);
  • ул.Борисковская, вблизи дома №82
  • ул.Дементьева, земельный участок с кадастровым номером 16:50:220527:681.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Собственников торговых объектов по указанным адресам установить не удалось. Требование властей о сносе они должны выполнить добровольно до конца июля. Если они не демонтируют объекты, это сделают в принудительном порядке в срок с 1 августа по 29 октября 2023 года и перенесут их на базу хранения по ул. Фатыха Амирахана, 48.

Напомним, 17 июля председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказывал, что с начала этого года в городе демонтировали 132 торговых объекта. Таким образом освободили 2,6 тысячи «квадратов» муниципальной земли.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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