«Летай» улучшил качество связи в «Салават купере», Казанском зоопарке и на ралли «Шелковый путь»

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком» для realnoevremya.ru

В июне оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана. Работы по повышению качественных характеристик сети 4G затронули многоквартирные дома, общественные пространства и площадки проведения значимых мероприятий.

В Казани увеличили скорость передачи данных на базовых станциях (БС) компании рядом с зоопарком и в ЖК «Салават купере». Высокоскоростным интернетом обеспечили и гостей международного ралли «Шелковый путь», которое проходило в столице республики с 5 по 15 июля. Как партнер соревнований «Летай» расширил емкость сети на трех базовых станциях в зонах организации события. Кроме того, оператор развернул интернет для участников и зрителей X Открытого чемпионата России по пахоте вблизи выставочного центра «Казань Экспо».

Масштабная модернизация сети 4G продолжается и в районах. Впервые мобильный интернет появился в трех поселках Рыбно-Слободского района, построили новую базовую станцию в Больших Кабанах Лаишевского района. Две базовые станции модернизированы в Лениногорске, в планах — расширять имеющуюся емкость. Улучшено покрытие сети в селе Копки, деревнях Аш-Бузи и Большой Сардек Кукморского района. Обновили и одну из высокогорских базовых станций, которая обслуживает местных жителей и гостей парка «Заказанье». В будущем здесь запустят еще одну точку доступа сотовой связи.

Продолжается сезон отпусков, и за городом по-прежнему фиксируется рост пакетного трафика. Так, в июне в городе стало меньше пользователей на 17%, зато сельский трафик вырос на 20%. Учитывая миграцию трафика в дачные поселки и села, оператор продолжает расширять емкость базовых станций, чтобы обеспечить абонентам «Летай» комфортный отдых.

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