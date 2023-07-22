Ушел из жизни глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников

Глава ИТ-компании «ИКС холдинг» Антон Черепенников ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава «ИКС холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников. Мы все скорбим в эти минуты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительной причиной смерти Черепенникова является остановка сердца.

Черепенников основал «ИКС Холдинг» в 2018 году, объединивший его активы в сфере цифровых технологий. С 2020 по март 2022 года он входил в состав USM Telecom. В холдинге остались компании Yadro, «Криптонит», группа компаний «Цитадель» и проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин