Число случаев кори в Татарстане выросло до 84

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала 2023 года выявили 84 случая заражения корью. Почти половина заболевших — 39 человек — дети, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Контактировавших с заболевшими корью в Татарстане выявили 20,6 тысячи человек. Среди них 3 839 несовершеннолетних.

Профилактическим прививкам против кори из числа контактных подлежали 2 890 татарстанцев. Из них привито 79,2%, или 2 288 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце июня руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что в республике зарегистрировано 72 случая кори. Таким образом, их количество менее чем за три недели выросло на 12.



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Татьяна Демина