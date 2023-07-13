В Татарстане возбудили уголовное дело на гендиректора фирмы по подозрению в неуплате налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские следователи заподозрили 43-летнего генерального директора ООО «Фортресс-Д» в неуплате налогов на 80 млн рублей. На него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России.

— По версии следствия, в 2021 году подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 9 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 80 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

Предполагаемое преступление удалось выявить благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по республике.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По той же статье накануне возбудили уголовное дело на 36-летнего директора татарстанской компании. Его заподозрили в неуплате налогов на 46 млн рублей.

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Айрат Назипов