Умер заслуженный деятель науки Татарстана и профессор КФУ Александр Маклаков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В возрасте 93 лет скончался заслуженный деятель науки Татарстана, лауреат Государственной премии республики, почетный работник высшего профессионального образования России, заслуженный профессор Казанского федерального университета, доктор физико-математических наук Александр Маклаков. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Александр Маклаков создал в 1949 году научную школу в Казанском университете. Она приобрела известность, как в СССР, так и за рубежом. Под его руководством было защищено более 25 кандидатских и докторских диссертаций.

— Александра Ивановича отличали принципиальность, честность и высокий уровень требовательности как в научных исследованиях, так и в преподавательской деятельности. При этом многие десятилетия он был душой руководимого им коллектива кафедры молекулярной физики, а в сложные перестроечные годы возглавлял физический факультет, — говорится на сайте вуза.

Прощальная панихида состоится 13 июля в 11.00 в холле первого этажа Института физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а). Похоронят ученого на Архангельском кладбище.

Айрат Назипов