Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за все время наблюдений

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Июнь 2023 года стал самым жарким с момента начала ведения такой статистики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление европейской климатической службы Copernicus, на котором приводятся данные о температуре на Земле за каждый июнь начиная с 1979 года.



— Месяц стал самым жарким июнем по всему миру, превысив примерно на 0,5°C средний показатель за 1991-2020 годы. Он также со значительным отрывом побил предыдущий рекорд, который был у июня 2019 года, — сказано в сообщении.

Рекордно высокие температура наблюдались на юго-западе Европы, выше обычного были температуры в частях Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии. Несколько холоднее обычного июнь был в России, западных частях США и Австралии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

История наблюдений показывает, что температура поверхности Мирового океана была выше, чем в любой предыдущий июнь.

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Маргарита Головатенко