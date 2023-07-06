В Набережных Челнах скончался врач КДМЦ Николай Новиков

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Набережных Челнах на 67-м году жизни скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Николай Новиков, который работал в Камском детском медицинском центре со дня его основания. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.



— Николай Иванович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда. Администрация и коллектив Камского детского медицинского центра скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича, — говорится в сообщении.

Долгие годы Новиков руководил отделением анестезиологии и реанимации. За это время он спас сотни детских жизней. Также его часто поощряли ведомственными наградами. Имел звание «Почетный донор России». В 2015 году вместе с супругой получил медаль «За любовь и верность».

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Айрат Назипов