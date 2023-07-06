В аварии на трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана погибла 14-летняя девочка

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Смертельная авария произошла сегодня днем на 872-м километре трассы М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана. В ДТП погибла 14-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta, рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, легковушка стояла на обочине. Машину, по неизвестным пока причинам, снес грузовой автомобиль.

На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе в Агрызском районе Татарстана погиб 43-летний глава Крындинского сельского поселения Альберт Нафиков. У него остались жена и трое детей.



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Айрат Назипов