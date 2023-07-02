«Был человеком дела»: глава Агрызского района Татарстана сообщил о гибели руководителя сельского поселения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Агрызском районе Татарстана погиб 43-летний глава Крындинского сельского поселения Альберт Нафиков. Об этом в соцсетях написал руководитель района Ленар Нургаянов.

— Альберт Алмарисович был человеком дела и принципа, вместе с этим оставался очень добрым, порядочным и интеллигентным. Для многих он был не просто коллегой, а надежным другом. Снискал большое уважение среди земляков, — написал он.

Альберт Нафиков родился в деревне Крынды Агрызского района Татарстана. Возглавил сельское поселение в сентябре 2021 года. Он погиб в ДТП. У него остались жена и трое детей.

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Айрат Назипов