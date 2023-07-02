«Был человеком дела»: глава Агрызского района Татарстана сообщил о гибели руководителя сельского поселения
В Агрызском районе Татарстана погиб 43-летний глава Крындинского сельского поселения Альберт Нафиков. Об этом в соцсетях написал руководитель района Ленар Нургаянов.
— Альберт Алмарисович был человеком дела и принципа, вместе с этим оставался очень добрым, порядочным и интеллигентным. Для многих он был не просто коллегой, а надежным другом. Снискал большое уважение среди земляков, — написал он.
Альберт Нафиков родился в деревне Крынды Агрызского района Татарстана. Возглавил сельское поселение в сентябре 2021 года. Он погиб в ДТП. У него остались жена и трое детей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым