Объем ритуальных услуг в Татарстане вырос на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — мая 2023 года объем ритуальных услуг, оказанных жителям Татарстана, составил 1,09 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 18%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В мае объем ритуальных услуг в республике составил 253,1 млн рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился также на 18%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в целом по итогам января — мая 2023 года объем платных услуг населению в Татарстане составил 167,788 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5,8%.



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Татьяна Демина