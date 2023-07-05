В Казани стали доступны детализированные иммерсивные онлайн-карты

В Казани с июля стали доступны иммерсивные 3D-модели зданий в онлайн-картах 2ГИС. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса.

На данный момент на карте города уже можно найти 3D-модели кремля и Дворца земледельцев.

Особенностью нового формата карт является то, что на них можно с разных сторон рассмотреть детали объектов города. В зависимости от времени суток модели также меняют свой внешний вид.

Фото: скриншот realnoevremya.ru/2gis.ru

Первыми 3D моделями в иммерсивном формате стали модели новостроек — они появились еще в марте. С каждым обновлением их становится больше.

Кроме Казани иммерсивные карты доступны в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Саратове и Вологде.

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Елизавета Пуншева