Ильфар Каримов возглавил радиостанцию «Болгар радиосы»

Сегодня исполнительным директором «Болгар радиосы» АО «ТРК «Новый Век» назначен Ильфар Ильдусович Каримов, сменивший на этой должности Наилю Зулькарамовну Хайдарову.



Ранее Ильфар Каримов занимал должность главного редактора, работая в структуре «Болгар радиосы» с 2005 года.

Ильшат Аминов, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век», прокомментировал, что перед Каримовым стоит задача увеличить аудиторию радиостанции в сегменте 35+, сделав контент более динамичным и доступным на всех популярных digital-платформах.

«Ильфар Каримов уже представил новую концепцию развития радио, она интересная. Отражает интересы современной татароязычной аудитории. Я считаю, что это не простая задача, но выполнимая», — сказал Ильшат Аминов, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век».

