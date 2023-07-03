Ильфар Каримов возглавил радиостанцию «Болгар радиосы»
Сегодня исполнительным директором «Болгар радиосы» АО «ТРК «Новый Век» назначен Ильфар Ильдусович Каримов, сменивший на этой должности Наилю Зулькарамовну Хайдарову.
Ранее Ильфар Каримов занимал должность главного редактора, работая в структуре «Болгар радиосы» с 2005 года.
Ильшат Аминов, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век», прокомментировал, что перед Каримовым стоит задача увеличить аудиторию радиостанции в сегменте 35+, сделав контент более динамичным и доступным на всех популярных digital-платформах.
«Ильфар Каримов уже представил новую концепцию развития радио, она интересная. Отражает интересы современной татароязычной аудитории. Я считаю, что это не простая задача, но выполнимая», — сказал Ильшат Аминов, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век».
Справка
Ильфар Каримов родился 30 апреля 1986 года в селе Богатые Сабы, Сабинского района Татарстана. В школьные годы вел передачи на местной телерадиокомпании «Саба дулкыннары».
В 2003 году Ильфар Каримов поступил в Казанский государственный университет на факультет журналистики. На втором курсе начал работать корреспондентом в молодежной программе «Яшьләр тукталышы» на телеканале ТНВ.
В 2005 году Ильфар Каримов устроился на работу в «Болгар радиосы» (тогда радио «Яна Гасыр») PR-менеджером. Через некоторое время начал работать ведущим в прямом эфире. Работал редактором и ведущим новостей, музыкальным редактором радио.
С 2016 года является главным редактором-продюсером «Болгар радиосы».
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