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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла информацию о прекращении найма подростков

18:26, 01.07.2023
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла информацию о прекращении найма подростков
Фото: realnoevremya.ru

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла информацию о прекращении найма 15-летних подростков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

— Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних, — подчеркнули в организации.

Сегодня СМИ сообщали, что сеть ресторанов прекращает брать на работу подростков. Связывали это с низким уровнем ответственности молодых сотрудников.

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Елизавета Пуншева
Общество

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