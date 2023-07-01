Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла информацию о прекращении найма подростков

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла информацию о прекращении найма 15-летних подростков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

— Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних, — подчеркнули в организации.



Сегодня СМИ сообщали, что сеть ресторанов прекращает брать на работу подростков. Связывали это с низким уровнем ответственности молодых сотрудников.

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Елизавета Пуншева