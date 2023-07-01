Татарстан за несколько месяцев отправил на переработку более 70 тонн электролома

С сентября 2022 года Татарстан отправил на переработку более 70 тонн лома. Об этом сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Сборы электролома в регионе проходят регулярно. Следующий пройдет в пгт Алексеевское. О дате, месте и времени сбора министерство сообщит позже.

В Минэкологии также напомнили, какие отходы будут принимать. Среди них:

компьютерная и офисная техника;

бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники);

электроинструмент;

научная и медицинская техника;

телефоны и персональные гаджеты;

электронные и электрические игрушки;

картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).

Приему не подлежат:

батарейки;

оборудование, помеченное знаком радиации;

лампы.

В конце июня сообщалось, что жители Татарстана сдали около 10 тонн электролома в ходе экологической акции «Школа утилизации: электроника». Бюджетные организации республики сдали 3 тонны электролома 22 и 23 мая и 7 тонн отслужившей электроники 29 и 30 мая.

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Елизавета Пуншева