Татарстан за несколько месяцев отправил на переработку более 70 тонн электролома
С сентября 2022 года Татарстан отправил на переработку более 70 тонн лома. Об этом сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Сборы электролома в регионе проходят регулярно. Следующий пройдет в пгт Алексеевское. О дате, месте и времени сбора министерство сообщит позже.
В Минэкологии также напомнили, какие отходы будут принимать. Среди них:
- компьютерная и офисная техника;
- бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники);
- электроинструмент;
- научная и медицинская техника;
- телефоны и персональные гаджеты;
- электронные и электрические игрушки;
- картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).
Приему не подлежат:
- батарейки;
- оборудование, помеченное знаком радиации;
- лампы.
В конце июня сообщалось, что жители Татарстана сдали около 10 тонн электролома в ходе экологической акции «Школа утилизации: электроника». Бюджетные организации республики сдали 3 тонны электролома 22 и 23 мая и 7 тонн отслужившей электроники 29 и 30 мая.
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