Китайская компания хочет запустить в Набережных Челнах производство электронных компонентов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с руководством китайской компании, которая производит электронные компоненты для бытовой техники и автомобильной промышленности. Предприниматели из Поднебесной хотят запустить свой бизнес в автограде, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил Магдеев, в городе создана благоприятная инвестиционная обстановка. Он выразил заинтересованность в новом проекте.

— Мы — особая территория в Российской Федерации, у нас действует режим территории опережающего развития. Есть ряд условий для включения компании в число резидентов — это инвестиции в размере 20 млн рублей, а также создание не менее 15 новых рабочих мест, соответствие виду деятельности, который утвержден. Тогда компания становится резидентом и начинает получать ряд налоговых преференций. Мы заинтересованы в появлении новых высокотехнологических производств, так как это новые компетенции для нашего города, — сказал он на встрече.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Руководитель индустриального парка Сунь Гуэйвэй заметил, что Набережные Челны становятся привлекательными для инвесторов. По его словам, город заинтересован в привлечении производств, локально создающих необходимую продукцию для страны.

На прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Стороны обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка Haier.

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Айрат Назипов