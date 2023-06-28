Михаил Афанасьев: «Иван Купала становится традицией Зеленодольска»

В этом году республиканский праздник славянской культуры пройдет 7 июля в парке «Березовая роща» в Зеленодольске с переходом к природному водоему на ул. Сайдашева. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проверил ход подготовки к мероприятию.



— Иван Купала становится традицией Зеленодольска и важно сохранить именно его аутентичность. Природная локация как нельзя лучше отражает суть праздника, объединяя три стихии: огонь, воду и землю, — сказал мэр.

Праздник начнется в 16.00. В березовой роще развернется городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол оберегов. Гости праздника смогут посетить театр славянских сказок, молодецкие забавы, живой двор, детская игровая зона с росписью избушек, народные подворья с играми и фотозонами.

Праздник на главной сцене стартует в 18.00 с театрализованного пролога и продолжится выступлением ярких фольклорных коллективов из Татарстана и соседних регионов. Хедлайнером станет российская певица, участница шоу «Голос», уроженка Зеленодольска Тина Кузнецова, солистка проекта Zventa Sventana. В финале мероприятия гостей ждет огненное шоу и традиционный безопасный купальский костер с акробатами.

Народный обрядовый праздник «Ивана Купала» проводится в Татарстане с 1996 года. За эти годы он проводился в Казани, Нижнекамске, Челнах. В 2020 году праздник проходил в онлайн формате, в 2021-м состоялся Челнах. в 2022-м — в Зеленодольске. В прошлом году праздник принял республиканский масштаб. В нем принял участие 31 творческий коллектив со всех уголков Татарстана, Москвы, Белоруссии, Украины, ЛНР и ДНР. 1,9 тыс. человек прошли хороводом вокруг городского озера, более 20 тыс. человек посетили праздник в Зеленодольске.

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Маргарита Головатенко