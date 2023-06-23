Большинство россиян планируют провести летний отпуск в своей стране

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Абсолютное большинство российских туристов планируют провести летний отпуск в России. Только 13% респондентов заявили о планах поехать за границу, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию — в эту страну отправится каждый третий опрошенный. Еще 13% выбирают отдых в ОАЭ, 10% — в Египте. По 7% этим летом поедут в Грузию, Грецию, на Кипр и в страны Азии или Европы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 50% россиян большую часть лета проведут в городе, еще треть — собираются провести много времени на даче. Каждый четвертый родитель планирует отправить детей в лагеря.

Напомним, объем платных услуг, оказанных татарстанцам туристическими агентствами, туроператорами, а также прочих услуг по бронированию за январь — апрель 2023 года составил 1,76 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 16,7%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева