Банк Казани дает скидку на кредит организациям, работающим с дружественными странами

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

С 1 июня по 31 августа 2023 года в Банке Казани можно получить скидку 1 п.п. на кредит для бизнеса, имеющего зарубежные контракты. В рамках акции «КРЕДИТ БЕЗ ГРАНИЦ» можно таким образом взять в кредит до 10 миллионов рублей на срок до 7 лет. Для этого необходимо поставить на учет в Банк Казани валютный контракт и указать в нем реквизиты банка. Сумма контракта при этом должна быть не менее 3 миллионов рублей.

Ознакомиться с подробными условиями этой акции и других кредитных программ, а также подать заявку можно на официальном сайте bankofkazan . ru (16+) или на портале хочукредит.рф (16+).

Возможности для международных платежей в Банке Казани постоянно расширяются. Доступны расчеты в белорусских рублях, киргизских сомах, таджикских сомони и армянских драмах. Также действуют переводы в китайских юанях, турецких лирах, казахстанских тенге. Полный перечень валют представлен на сайте .

Удобство ведения зарубежных контрактов обусловлено не только широким выбором иностранной валюты, но и другими условиями: открыть валютный счет можно бесплатно, получив при этом скидку 50% на услуги валютного контроля. Все консультации по условиям внешнеэкономических контрактов предоставляются бесплатно.

По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться в телеграм-чате (16+) или чате мобильного приложения (16+). Подписывайтесь на телеграм-канал (16+) Банка Казани.

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