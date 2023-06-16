Жители Казани обнаружили краснокнижного седого дятла

В Приволжском районе Казани жители города обнаружили птенца седого дятла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщили эксперты, седые дятлы занесены в Красную книгу Татарстана.

В Госкомитете по биоресурсам республики рассказали, что пернатые являются гнездовыми кочующими птицами. Они обитают в лиственных и смешанных лесах и питаются насекомыми.

В начале июня в Татарстан из питомников Рязанской области и Подмосковья привезли птенцов сокола балобана — началась реализация проекта по сохранению и разведению популяции. Этот вид занесен в Красную книгу.

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Елизавета Пуншева