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Госдума приняла поправку об упрощенной выдаче ВНЖ заключившим контракт с ВС России

15:22, 14.06.2023
Госдума приняла поправку об упрощенной выдаче ВНЖ заключившим контракт с ВС России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума приняла во втором чтении поправку в законопроект, которым упрощается получение вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами России о прохождении службы, сообщает ТАСС.

Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» дополнят нормой о том, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, который не менее двух лет работает в России в этом качестве. Без ограничения ВНЖ будут выдавать и членам его семьи, при условии, что они уже проживают в стране по полученному виду на жительство.

Законопроектом расширяется перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Норма будет применяться и в случае гибели военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его муж (жена), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), а еще родители (в том числе приемные).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам, служащим в российской армии, подавать заявления о приеме в гражданство без предоставления вида на жительство (ВНЖ), в сентябре 2022 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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