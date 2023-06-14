Работать под руководством нейросети готовы только 7% жителей Поволжья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Порядка 61% опрошенных соискателей из Приволжского федерального округа готовы регулярно использовать нейросети в работе как инструмент. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

Работать вместе с нейросетью согласился бы каждый четвертый соискатель из ПФО. Еще 7% готовы работать под его руководством. Лишь 9% опрошенных будут протестовать против применения нейросетей в работе в своей сфере.

При этом за будущее своей профессии опасаются 27% опрошенных респондентов. В нейросети они видят угрозу. Чаще всего так думают финансисты и бухгалтеры, специалисты по управлению персоналом и маркетологи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первую очередь изменения, по мнению опрошенных, могут коснуться таких профессий, как переводчик, специалист кол-центра, аналитик данных, бухгалтер и корректор. Меньше всего жители Поволжья верят, что искусственный интеллект сможет заменить артистов и ученых.

Отметим, что каждый четвертый житель Казани убежден, что искусственный интеллект не справится с его рабочими обязанностями. Почти каждый пятый считает, что алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы. В среднем горожане, готовые признать возможности компьютерного разума, оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей на 31%.



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Айрат Назипов