В Татарстане сократился объем ритуальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане объем ритуальных услуг, оказанных населению в январе-апреле 2023 года, составил 837,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 8,9%.

В апреле 2023 года объем ритуальных услуг в республике составил 214,4 млн рублей. Он оказался на 8,9% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, объем платных ритуальных услуг, оказанных татарстанцам в феврале 2023 года, составил 200,7 млн рублей. Он оказался на 10,6% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



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Татьяна Демина