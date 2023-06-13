В Татарстане сократился объем ритуальных услуг
В Татарстане объем ритуальных услуг, оказанных населению в январе-апреле 2023 года, составил 837,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 8,9%.
В апреле 2023 года объем ритуальных услуг в республике составил 214,4 млн рублей. Он оказался на 8,9% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных Татарстанстата.
Напомним, объем платных ритуальных услуг, оказанных татарстанцам в феврале 2023 года, составил 200,7 млн рублей. Он оказался на 10,6% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
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