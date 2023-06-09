В этом году Kazan Digital Week ожидает почти в 1,5 раза больше участников и гостей

В 2023 году число посетителей и участников форума Kazan Digital Week превысит прошлогодний уровень в 1,5 раза (или в 17 тысяч), достигнув порядка 25 тысяч человек. Напомним, мероприятие пройдет с 20 по 22 сентября, в повестку форума войдет тема внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

ИТС — это специальные платформы по управлению транспортным комплексом и объектами инфраструктуры, идентификации и навигации движущихся транспортных средств, в России к реализации приняты 5 федеральных проектов, связанных с ними.

На данный момент уже зарезервировано более 50% площадки Kazan Digital Week.

Форум пройдет при поддержке и участии Министерства цифрового развития России — оргкомитет форума в этом году возглавил глава российской Минцифры Максут Шадаев.



Мероприятие, считает глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов, сумело сохранить статус международного. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции с нашим изданием.

Иностранные компании составят не менее 1% от общего числа участников, среди них представители Болгарии, Белоруссии, Узбекистана, ОАЭ, Туркмении, Хорватии, Индонезии и ряда других стран.



В ходе онлайн-конференции Рифкат Минниахнов также раскрыл часть новаций предстоящего форума. Так, впервые участников и гостей ждут соревнования беспилотных мини-моделей автомобилей, кибер-битва между студентами вузов.

Программа KDW-2023 будет состоять из двух частей — выставочной и деловой. В рамках последней ожидаются выступления представителей научных школ, работающих в области цифровых решений, и компаний-экспонентов.

В целом в рамках форума в в различных секциях мероприятия по опыту прошлых лет могут выступить порядка 700 спикеров.

— Моя мечта — чтобы на этой площадке выступали доктора наук с прикладными решениями. Сегодня мы, к сожалению, пока до этого не дошли. Но уже есть бизнес, который решает конкретные государственные задачи и который будет представлен на площадке нашего цифрового форума, — рассказал Рифкат Минниханов.



Одна из целей программы по развитию транспортной системы России — расширение границ использования интеллектуальных транспортных систем. Недавно в госпрограмму внесли изменения, документ дополнили новыми этапами по внедрению ИТС в регионах, в том числе в Татарстане. Подробнее об этом — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова