В рамках летнего книжного фестиваля «Смены» открывается в Казани шоурум «Любитель»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

В Казани 17 июня в рамках Летнего книжного фестиваля «Смены» пройдет открытие шоурума «Любитель», который сейчас уже работает в тестовом режиме. В дальнейшем организаторы планируют запустить ридинг-группы для обсуждения прочитанных книг вместе с куратором проекта.



«Это маленький книжный магазин, в котором представлены кураторские подборки, продолжающие авторский выбор книг книжного магазина «Смена» и концептуальное наполнение издательского портфеля Ad Marginem. Первая большая коллекция объединит книги, посвященные путешествиям, туризму и исследованиям городов и пространств. Сюда войдут современные книги Ad Marginem. Помимо книг из собственной издательской программы, в основе которой всегда были тексты, связанные с культурным контекстом Казани и малоизвестными сюжетами из ее истории, «Смена» представит коллекцию казанских краеведческих книг локальных издательств и авторские издания. Отдельной подборкой станет современная детская иллюстрированная литература, которая объединит в себе книги издательского проекта А+А — импринта Ad Marginem, казанского издательства «Юлбасма» и другие» — прокомментировал сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский.



Альбина Шафеева